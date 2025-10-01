Помер Богдан Богач, засновник Піккардійської терції

Богдан Богач. Фото: соцмережі

Учасники вокальної формації "Піккардійська терція" повідомили про смерть одного із засновників колективу Богдана Богача. Причина смерті відомого виконавця невідома.

Про трагічну новину вони написали у Facebook.

Богдан Богач. Фото: "Піккардійська терція"

"Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійської терції", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу — басу, Богдан Богач.

Цього травня Богданові виповнилося 50. Його голосу аплодували по всьому світу. Його знали і любили мільйони", — повідомили колеги.

Також учасники гурту розповіли, що Богач був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка та мав звання Заслуженого артиста України.

Він входив до складу "Піккардійської терції" від самого заснування у 1992 році і залишався її частиною понад три десятиліття. У 2024 році співак залишив колектив через проблеми зі здоров’ям.

Учасники формації висловили глибокі співчуття родині, близьким і друзям Богдана Богача, підкресливши, що його відхід є непоправною втратою не лише для колективу, а й для всієї української культури.

