Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На 50-м году жизни ушел певец Богдан Богач

На 50-м году жизни ушел певец Богдан Богач

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:52
Умер Богдан Богач, основатель Пиккардийской терции
Богдан Богач. Фото: соцсети

Участники вокальной формации "Пиккардийская терция" сообщили о смерти одного из основателей коллектива Богдана Богача. Причина смерти известного исполнителя неизвестна.

О трагической новости они написали в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Умер Богдан Богач, который является соучредителем "Пиккардийской терции"

Богдан Богач помер
Богдан Богач. Фото: "Пиккардийская терция"

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач.
В мае этого года Богдану исполнилось 50. Его голосу аплодировали по всему миру. Его знали и любили миллионы", — сообщили коллеги.

Также участники группы рассказали, что Богач был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и имел звание Заслуженного артиста Украины.

Он входил в состав "Пиккардийской терции" с самого основания в 1992 году и оставался ее частью более трех десятилетий. В 2024 году певец покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.

Участники формации выразили глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Богдана Богача, подчеркнув, что его уход является невосполнимой потерей не только для коллектива, но и для всей украинской культуры.

Напомним, недавно умер известный голливудский актер и режиссер-обладатель "Оскар" Роберт Редфорд.

Также мир попрощался с легендарным британским боксером Рикки Хаттоном.

смерть украинцы певец группа "Пиккардийская Терция"
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации