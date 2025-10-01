Умер Богдан Богач, основатель Пиккардийской терции

На 50-м году жизни ушел певец Богдан Богач
Участники вокальной формации "Пиккардийская терция" сообщили о смерти одного из основателей коллектива Богдана Богача. Причина смерти известного исполнителя неизвестна.
О трагической новости они написали в Facebook.
Умер Богдан Богач, который является соучредителем "Пиккардийской терции"
"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач.
В мае этого года Богдану исполнилось 50. Его голосу аплодировали по всему миру. Его знали и любили миллионы", — сообщили коллеги.
Также участники группы рассказали, что Богач был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и имел звание Заслуженного артиста Украины.
Он входил в состав "Пиккардийской терции" с самого основания в 1992 году и оставался ее частью более трех десятилетий. В 2024 году певец покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.
Участники формации выразили глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Богдана Богача, подчеркнув, что его уход является невосполнимой потерей не только для коллектива, но и для всей украинской культуры.
Напомним, недавно умер известный голливудский актер и режиссер-обладатель "Оскар" Роберт Редфорд.
Также мир попрощался с легендарным британским боксером Рикки Хаттоном.
Читайте Новини.LIVE!