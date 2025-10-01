Умер Богдан Богач, основатель Пиккардийской терции

Богдан Богач. Фото: соцсети

Участники вокальной формации "Пиккардийская терция" сообщили о смерти одного из основателей коллектива Богдана Богача. Причина смерти известного исполнителя неизвестна.

О трагической новости они написали в Facebook.

Умер Богдан Богач, который является соучредителем "Пиккардийской терции"

Богдан Богач. Фото: "Пиккардийская терция"

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса — баса, Богдан Богач.

В мае этого года Богдану исполнилось 50. Его голосу аплодировали по всему миру. Его знали и любили миллионы", — сообщили коллеги.

Также участники группы рассказали, что Богач был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и имел звание Заслуженного артиста Украины.

Он входил в состав "Пиккардийской терции" с самого основания в 1992 году и оставался ее частью более трех десятилетий. В 2024 году певец покинул коллектив из-за проблем со здоровьем.

Участники формации выразили глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Богдана Богача, подчеркнув, что его уход является невосполнимой потерей не только для коллектива, но и для всей украинской культуры.

