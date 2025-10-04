Смерть Олексы Шалайского — причина

Алексей Шалайский. Фото: Телекритика

На 59-м году жизни скончался украинский журналист-расследователь и соучредитель расследовательского проекта "Наші Гроші" Алексей Шалайский. Он также был известен своей работой в изданиях "Зеркало Недели", ProUA и ForUM.

Об этом сообщил друг и коллега Шалайского Сергей Сыроватка в Facebook.

Причина смерти Шалайского

"Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце. Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас", — написал он.

Что известно об Алексе Шалайском

Алексей Шалайский на рубеже 1980-1990-х годов и начал свою карьеру в студенческой газете, где получал первый опыт журналистской работы. После этого работал в городской газете "Ратуша", а затем в журнале "ПиК", который получил культовый статус среди украинских медиа.

Впоследствии начал работу на сайтах ForUm и ProUA, а позже присоединился к команде "Зеркала недели".

Вместе с коллегой Юрием Николовым основал онлайн-издание "Наші гроші".

