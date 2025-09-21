20 сентября умерла Мариан Буррос - автор известного сливового пирога

Мариан Буррос. Фото: Брент Гарревин

В субботу, 20 сентября, на 93-м году жизни умерла автор рецепта самого популярного сливового пирога из The New York Times, американская писательница и кулинарный обозреватель Мариан Буррос. Женщина умерла в больнице через несколько дней после сердечного приступа.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Мариан Буррос?

Будучи кулинарным редактором The Washington Star и The Washington Post в 1970-х годах, Буррос делала акцент на темах защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов, расширив границы традиционных женских страниц для написания статей о еде, включив в них не только рецепты, но и репортажи о питании, правде в рекламе и государственной политике.

"Мариан значительно опередила свое время, написав о важности выбора продуктов питания, который не только улучшает здоровье, но и является устойчивым и защищает окружающую среду. Она писала о политике питания задолго до того, как кто-то мог представить себе существование движения за питание", — отметил Марион Нестле, почетный профессор питания, пищевых исследований и общественного здоровья Нью-Йоркского университета.

Женщина часто совмещала написание рецептов с журналистскими расследованиями. NYT пишет, что она могла написать рецепт торта одновременно освещая законопроект о маркировке натрия, обсуждаемый в Конгрессе, или регуляторные битвы по формулировке федеральных диетических рекомендаций.

Рецепт известного сливового пирога Буррос

Нужно 170-225 граммов сахара, два яйца, 24 половинки слив, 115 граммов несоленого сливочного масла, 110 граммов муки, чайная ложка пекарского порошка (разрыхлителя), еще примерно одна чайная ложка сахара, две чайные ложки лимонного сока и одна корицы.

Сливовой пирог. Фото: unpeeledjournal.com

Как его готовить?

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Взбейте сахар и растительное масло. Добавьте муку, пекарский порошок, яйца и хорошо взбейте.

3. Поместите тесто в разъемную форму диаметром 20-25 сантиметров. На тесто круглой стороной вверх положите половинки слив. Посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком. Затем посыпьте корицей. Здесь ориентируйтесь на сладость слив, а также на то, насколько вы любите корицу.

4. Выпекайте в течение часа.

Мариан Беррос писала, что этот пирог прекрасно переживает замораживание. Для этого его нужно обернуть в два слоя фольги, положить в полиэтиленовый пакет и засунуть в морозилку. Впоследствии его можно разморозить и разогреть в духовке при 150 градусах.

Напомним, недавно умер один из самых известных и привлекательных актеров Голливуда Роберт Редфорд. Он был уникальным актером, который мог с одинаковой легкостью играть отважных героев, вдумчивых одиночек или хитрых мошенников.

Также мы писали о смерти бывшего чемпиона мира, легенды британского спорта Рикки Хаттона. Он готовился к возвращению на ринг 2 декабря в Дубае против Эйси Альдаха.