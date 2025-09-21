20 вересня померла Маріан Буррос - авторка відомого сливового пирога

Маріан Буррос. Фото: Брент Гарревін

У суботу, 20 вересня, на 93-му році життя померла авторка рецепту найпопулярнішого сливового пирога з The New York Times, американська письменниця та кулінарна оглядачка Маріан Буррос. Жінка померла в лікарні через кілька днів після серцевого нападу.

Про це повідомляє The New York Times.

Що відомо про Маріан Буррос?

Будучи кулінарним редактором The Washington Star та The Washington Post у 1970-х роках, Буррос наголошувала на темах захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів, розширивши межі традиційних жіночих сторінок для написання статей про їжу, включивши до них не лише рецепти, але й репортажі про харчування, правду в рекламі та державну політику.

"Маріан значно випередила свій час, пишучи про важливість вибору продуктів харчування, який не тільки покращує здоров'я, але й є стійким та захищає навколишнє середовище. Вона писала про політику харчування задовго до того, як хтось міг уявити собі існування руху за харчування", — зазначив Маріон Нестле, почесний професор харчування, харчових досліджень та громадського здоров'я Нью-Йоркського університету.

Жінка часто поєднувала написання рецептів із журналістськими розслідуваннями. NYT пише, що вона могла написати рецепт торта одночасно висвітлюючи законопроект про маркування натрію, що обговорюється в Конгресі, або регуляторні битви щодо формулювання федеральних дієтичних рекомендацій.

Рецепт відомого сливового пирога Буррос

Потрібно 170-225 грамів цукру, два яйця, 24 половинки слив,115 грамів несоленого вершкового масла, 110 грамів борошна, чайна ложка пекарського порошку (розпушувача), ще приблизно одна чайна ложка цукру, дві чайні ложки лимонного соку та одна кориці.

Сливовий пиріг. Фото: unpeeledjournal.com

Як його готувати?

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. Збийте цукор та олію. Додайте борошно, пекарський порошок, яйця і добре збийте.

3. Помістіть тісто у роз'ємну форму діаметром 20-25 сантиметрів. На тісто круглою стороною догори покладіть половинки слив. Посипте цукром і збризкайте лимонним соком. Потім посипте корицею. Тут орієнтуйтеся на солодощі зливів, а також на те, наскільки ви любите корицю.

4. Випікайте протягом години.

Маріан Беррос писала, що цей пиріг чудово переживає заморожування. Для цього його потрібно обернути у два шари фольги, покласти в поліетиленовий пакет та засунути у морозилку. Згодом його можна розморозити та розігріти у духовці при 150 градусах.

