Главная Новости дня Ушел из жизни известный украинский бизнесмен

Ушел из жизни известный украинский бизнесмен

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 23:09
Умер соучредитель канала "1+1" Борис Фуксман
Борис Фуксман. Фото: кадр из видео

На 79-ом году жизни скончался известный бизнесмен Борис Фуксман. Он был одним из соучредителей и бывшим совладельцем телеканала "1+1".

Трагическое известие сообщил продюсер Александр Роднянский в своем Instagram в четверг, 9 октября.

Как сообщил Роднянский, его двоюродный брат ушел из жизни 9 октября в результате болезни.

"На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Брат всегда поддерживал меня и мои сумасшедшие проекты, главным из которых было создание украинского телеканала "1+1". У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей", — написал продюсер.

Помер Борис Фуксман
Публикация Александра Роднянского. Фото: скриншот из Instagram

Борис Фуксман был уроженцем Киева, однако почти всю свою жизнь прожил в Германии. В 1990 году вместе с Александром Роднянским он основал в Украине компанию "Иннова фильм", а уже через пять лет партнеры запустили телеканал "1+1".

Фуксман параллельно развивал и другие направления бизнеса — сеть кинотеатров "Синема Сити", отель Hilton Kyiv и медиахолдинг "Украинская Медиа Группа".

Напомним, на фронте погиб известный журналист и военный ВСУ Богдан Будай.

А также стало известно, что ушел из жизни украинских журналист-расследователь и соучредитель проекта "Наши деньги" Алексей Шалайский.

смерть болезнь Александр Роднянский предприниматели телеканал "1+1"
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
