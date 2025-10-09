Умер соучредитель канала "1+1" Борис Фуксман

Ушел из жизни известный украинский бизнесмен
На 79-ом году жизни скончался известный бизнесмен Борис Фуксман. Он был одним из соучредителей и бывшим совладельцем телеканала "1+1".
Трагическое известие сообщил продюсер Александр Роднянский в своем Instagram в четверг, 9 октября.
Умер Борис Фуксман
Как сообщил Роднянский, его двоюродный брат ушел из жизни 9 октября в результате болезни.
"На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Брат всегда поддерживал меня и мои сумасшедшие проекты, главным из которых было создание украинского телеканала "1+1". У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей", — написал продюсер.
Борис Фуксман был уроженцем Киева, однако почти всю свою жизнь прожил в Германии. В 1990 году вместе с Александром Роднянским он основал в Украине компанию "Иннова фильм", а уже через пять лет партнеры запустили телеканал "1+1".
Фуксман параллельно развивал и другие направления бизнеса — сеть кинотеатров "Синема Сити", отель Hilton Kyiv и медиахолдинг "Украинская Медиа Группа".
Напомним, на фронте погиб известный журналист и военный ВСУ Богдан Будай.
А также стало известно, что ушел из жизни украинских журналист-расследователь и соучредитель проекта "Наши деньги" Алексей Шалайский.
Читайте Новини.LIVE!