Умер соучредитель канала "1+1" Борис Фуксман

Борис Фуксман. Фото: кадр из видео

На 79-ом году жизни скончался известный бизнесмен Борис Фуксман. Он был одним из соучредителей и бывшим совладельцем телеканала "1+1".

Трагическое известие сообщил продюсер Александр Роднянский в своем Instagram в четверг, 9 октября.

Умер Борис Фуксман

Как сообщил Роднянский, его двоюродный брат ушел из жизни 9 октября в результате болезни.

"На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Брат всегда поддерживал меня и мои сумасшедшие проекты, главным из которых было создание украинского телеканала "1+1". У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей", — написал продюсер.

Публикация Александра Роднянского. Фото: скриншот из Instagram

Борис Фуксман был уроженцем Киева, однако почти всю свою жизнь прожил в Германии. В 1990 году вместе с Александром Роднянским он основал в Украине компанию "Иннова фильм", а уже через пять лет партнеры запустили телеканал "1+1".

Фуксман параллельно развивал и другие направления бизнеса — сеть кинотеатров "Синема Сити", отель Hilton Kyiv и медиахолдинг "Украинская Медиа Группа".

