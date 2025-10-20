Андрій Яценко помер у віці 55 років — що сталось

Музикант Андрій Яценко (Дизель). Фото: facebook.com/kvsoft

Український музикант, засновник та лідер гурту Green Grey Андрій Яценко (Дизель) раптово помер. Йому було 55 років.

Про це повідомив український продюсер та засновник гурту "Вхід у Змінному Взутті" Олександр Стьоганов та підтвердили інші учасники гурту Green Grey.

Смерть Андрія Яценка

Учасники гурту Green Grey на своїй сторінці у Facebook оновили обкладинку та поставили туди фото зі свічкою. У коментарях почали писати коментарі зі співчуттями лідеру гурту Андрію Яценку.

Наразі причини смерті не повідомляють, але вона була раптовою. Гурт готувався до туру по Україні та мав відіграти концерти в різних містах.

Водночас на сторінці Андрія Яценка також оновили головну світлину, опублікувавши чорно-біле фото з траурною стрічкою. Безліч людей залишають дописи на сторінці музиканта, пишуть "вічна пам'ять" та співчувають рідним і близьким артиста.

Скриншот допису на сторінці Андрія Яценка

Дописи зі співчуттями на сторінці Андрія Яценка. Фото: скриншот

Що відомо про Андрія Яценка

Андрій Яценко, сценічне ім'я "Дизель", народився 25 грудня 1970 року. Він — один із засновників і лідер гурту Green Grey. Музикант неодноразово змінював стиль, мову пісень та склад. Гурт відомий багатьма композиціями, які стали хітами. Серед них"Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день".

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Андрій Яценко підписав контракт із батальйоном "Мрія" (в складі ЗСУ). Музикант активно займався волонтерством, зокрема, проводив благодійні аукціони та продавав особисті речі, аби зібрати гроші для армії.

Нагадаємо, 19 жовтня помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс. Музиканту було 48 років.

А 17 жовтня стало відомо про смерть гітариста гурту Kiss. Ейс Фрелі пішов із життя від травм, отриманих після падіння у власній студії звукозапису наприкінці вересня.