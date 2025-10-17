Гітарист Kiss Ейс Фрелі помер у віці 74 років

Гітарист гурту Kiss Ейс Фрелі. Фото: Copyright: xJeffreyxMayerx/xRockxNegativesx/xMediaPunchx

Ейс Фрелі, легендарний гітарист і співзасновник культового гурту Kiss, помер у віці 74 років. Музикант пішов із життя в лікарні Нью-Джерсі від травм, отриманих після падіння у власній студії звукозапису наприкінці вересня. За словами родини, останні хвилини життя артиста минули у колі близьких, які супроводжували його словами любові, молитвами та добрими спогадами.

