Гітарист Kiss Ейс Фрелі помер у віці 74 років

Помер Ейс Фрелі — легендарний гітарист гурту Kiss
Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 07:23
Оновлено: 07:32
Гітарист гурту Kiss Ейс Фрелі. Фото: Copyright: xJeffreyxMayerx/xRockxNegativesx/xMediaPunchx
Ейс Фрелі, легендарний гітарист і співзасновник культового гурту Kiss, помер у віці 74 років. Музикант пішов із життя в лікарні Нью-Джерсі від травм, отриманих після падіння у власній студії звукозапису наприкінці вересня. За словами родини, останні хвилини життя артиста минули у колі близьких, які супроводжували його словами любові, молитвами та добрими спогадами.
Новина доповнюється...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама