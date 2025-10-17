Гитарист Kiss Эйс Фрели умер в возрасте 74 лет

Гитарист группы Kiss Эйс Фрели. Фото: Copyright: xJeffreyxMayerx/xRockxNegativesx/xMediaPunchx

Эйс Фрели, легендарный гитарист и соучредитель культовой группы Kiss, умер в возрасте 74 лет. Музыкант ушел из жизни в больнице Нью-Джерси от травм, полученных после падения в собственной студии звукозаписи в конце сентября. По словам семьи, последние минуты жизни артиста прошли в кругу близких, которые сопровождали его словами любви, молитвами и добрыми воспоминаниями.

Эйс Фрели умер в 74 года - легендарный гитарист группы Kiss

В заявлении родные отметили, что "масштаб его ухода невозможно постичь" и что память о нем останется в сердцах миллионов. Пол Дэниел Фрели родился в Нью-Йорке в 1951 году. В 1973-м вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом он создал Kiss - группу, которая навсегда изменила лицо мирового рока. Именно Эйс придумал образ Космического аса, ставший частью фирменного стиля группы.

Эйс был одним из создателей звучания Kiss и записал девять первых альбомов группы. Хотя дебют 1974 года критики восприняли прохладно, Kiss быстро стали всемирно известными благодаря взрывным шоу, эксцентричному гриму и театральным образам. Во время выступлений Фрели играл на собственноручно модифицированной гитаре Les Paul, которая выпускала дым во время соло, превращая концерты в зрелищные представления.

Смерть музыканта ошеломила его коллег. Стэнли и Симмонс назвали Фрели "незаменимым рок-солдатом", который сыграл ключевую роль в становлении Kiss и останется неотъемлемой частью их истории. Барабанщик Питер Крисс эмоционально написала в соцсети: "Я потрясена! Мой друг.... люблю тебя!".

В 1982 году Фрели покинул Kiss из-за разногласий в творческом направлении и проблем со злоупотреблением психоактивными веществами. Позже он создал группу Frehley's Comet, а затем вернулся к сольной карьере. В 1996 году он присоединился к Kiss для громкого тура воссоединения, который собрал аншлаги по всему миру, но окончательно ушел в 2002 году.

Какова причина смерти Эйса Фрели

Фрели получил травму головы после падения в своей студии в конце сентября. Из-за кровоизлияния в мозг его ввели в состояние искусственной комы, а позже подключили к аппарату вентиляции легких. Тогда он был вынужден отменить концерт в Калифорнии, а впоследствии и весь тур 2025 года.

У Эйса Фрели остались жена Жанетт и дочь Моник.

