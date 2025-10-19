Бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Бас-гітарист і співзасновник легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс помер у віці 48 років. Учасники колективу та фанати висловили глибоке співчуття, назвавши музиканта "серцем" гурту та "справжньою магією".

Про трагічну новину гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram у неділю, 19 жовтня.

Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс — деталі

У неділю, 19 жовтня, стало відомо, що Сем Ріверс, бас-гітарист і співзасновник гурту Limp Bizkit, помер у 48 років. Музикант залишив помітний слід у нью-металі та був важливою фігурою в історії гурту.

"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці", — йдеться у повідомленні.

Учасники Limp Bizkit зазначили, що від першої спільної репетиції Ріверс став ключовою частиною звучання гурту та незамінною людиною.

"Ми розділили так багато моментів — бурхливих, тихих, прекрасних — і кожен з них мав більше значення, тому що там був Сем. Він був людиною, яка трапляється раз у житті. Справжня легенда серед легенд. І його дух житиме вічно в кожному ритмі, на кожній сцені, в кожній пам'яті. Ми любимо тебе, Сем. Ми завжди будемо пам'ятати тебе. Спочивай з миром, брате. Твоя музика ніколи не закінчиться", — написали колеги по гурту.

Причину смерті Сема Ріверса наразі не розголошують.

Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Сем Ріверс — що відомо про гітариста Limp Bizkit

Сем Ріверс народився 2 вересня 1977 року в Джексонвіллі, штат Флорида. У 1994 році разом із фронтменом Фредом Дерстом, ударником Джоном Отто, гітаристом Уесом Борландом та DJ Lethal заснував гурт Limp Bizkit.

Колектив здобув популярність у кінці 1990-х завдяки поєднанню хардкору, репу та альтернативного року. Їхні альбоми Significant Other (1999) та Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) стали платиновими хітами.

Бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Музичний стиль та вплив Ріверса

Ріверс був відомий своїм унікальним басовим звучанням, яке стало основою багатьох хітів групи, таких як "Break Stuff", "Rollin’" і "Take a Look Around". Він також брав участь у записах інших артистів, зокрема Black Light Burns. У 2000 році Ріверс отримав нагороду Orville H. Gibson Guitar Award як "Найкращий рок-басист".

У 2015 році Ріверс залишив гурт через проблеми зі здоров’ям, зокрема через хворобу печінки, спричинену надмірним вживанням алкоголю. Він переніс трансплантацію печінки й повернувся до Limp Bizkit у 2018 році. Останніми роками він активно виступав із гуртом, зокрема на фестивалі Leeds у серпні 2025 року.

