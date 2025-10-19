Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit — що відомо
Бас-гітарист і співзасновник легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс помер у віці 48 років. Учасники колективу та фанати висловили глибоке співчуття, назвавши музиканта "серцем" гурту та "справжньою магією".
Про трагічну новину гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram у неділю, 19 жовтня.
Помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс — деталі
У неділю, 19 жовтня, стало відомо, що Сем Ріверс, бас-гітарист і співзасновник гурту Limp Bizkit, помер у 48 років. Музикант залишив помітний слід у нью-металі та був важливою фігурою в історії гурту.
"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці", — йдеться у повідомленні.
Учасники Limp Bizkit зазначили, що від першої спільної репетиції Ріверс став ключовою частиною звучання гурту та незамінною людиною.
"Ми розділили так багато моментів — бурхливих, тихих, прекрасних — і кожен з них мав більше значення, тому що там був Сем. Він був людиною, яка трапляється раз у житті. Справжня легенда серед легенд. І його дух житиме вічно в кожному ритмі, на кожній сцені, в кожній пам'яті. Ми любимо тебе, Сем. Ми завжди будемо пам'ятати тебе. Спочивай з миром, брате. Твоя музика ніколи не закінчиться", — написали колеги по гурту.
Причину смерті Сема Ріверса наразі не розголошують.
Сем Ріверс — що відомо про гітариста Limp Bizkit
Сем Ріверс народився 2 вересня 1977 року в Джексонвіллі, штат Флорида. У 1994 році разом із фронтменом Фредом Дерстом, ударником Джоном Отто, гітаристом Уесом Борландом та DJ Lethal заснував гурт Limp Bizkit.
Колектив здобув популярність у кінці 1990-х завдяки поєднанню хардкору, репу та альтернативного року. Їхні альбоми Significant Other (1999) та Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) стали платиновими хітами.
Музичний стиль та вплив Ріверса
Ріверс був відомий своїм унікальним басовим звучанням, яке стало основою багатьох хітів групи, таких як "Break Stuff", "Rollin’" і "Take a Look Around". Він також брав участь у записах інших артистів, зокрема Black Light Burns. У 2000 році Ріверс отримав нагороду Orville H. Gibson Guitar Award як "Найкращий рок-басист".
У 2015 році Ріверс залишив гурт через проблеми зі здоров’ям, зокрема через хворобу печінки, спричинену надмірним вживанням алкоголю. Він переніс трансплантацію печінки й повернувся до Limp Bizkit у 2018 році. Останніми роками він активно виступав із гуртом, зокрема на фестивалі Leeds у серпні 2025 року.
