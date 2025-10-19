Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit — що відомо

Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 12:17
Оновлено: 12:17
Помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
Бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Бас-гітарист і співзасновник легендарного гурту Limp Bizkit Сем Ріверс помер у віці 48 років. Учасники колективу та фанати висловили глибоке співчуття, назвавши музиканта "серцем" гурту та "справжньою магією".

Про трагічну новину гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram у неділю, 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Limp Bizkit Сем Ріверс
Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс — деталі

У неділю, 19 жовтня, стало відомо, що Сем Ріверс, бас-гітарист і співзасновник гурту Limp Bizkit, помер у 48 років. Музикант залишив помітний слід у нью-металі та був важливою фігурою в історії гурту. 

"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці", — йдеться у повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Limp Bizkit (@limpbizkit)

Учасники Limp Bizkit зазначили, що від першої спільної репетиції Ріверс став ключовою частиною звучання гурту та незамінною людиною.

"Ми розділили так багато моментів — бурхливих, тихих, прекрасних — і кожен з них мав більше значення, тому що там був Сем. Він був людиною, яка трапляється раз у житті. Справжня легенда серед легенд. І його дух житиме вічно в кожному ритмі, на кожній сцені, в кожній пам'яті. Ми любимо тебе, Сем. Ми завжди будемо пам'ятати тебе. Спочивай з миром, брате. Твоя музика ніколи не закінчиться", — написали колеги по гурту.

Причину смерті Сема Ріверса наразі не розголошують.

Limp Bizkit Сем Ріверс
Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Сем Ріверс — що відомо про гітариста Limp Bizkit

Сем Ріверс народився 2 вересня 1977 року в Джексонвіллі, штат Флорида. У 1994 році разом із фронтменом Фредом Дерстом, ударником Джоном Отто, гітаристом Уесом Борландом та DJ Lethal заснував гурт Limp Bizkit.

Колектив здобув популярність у кінці 1990-х завдяки поєднанню хардкору, репу та альтернативного року. Їхні альбоми Significant Other (1999) та Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) стали платиновими хітами.

Сем Ріверс
Бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс. Фото: samriverslb/Instagram

Музичний стиль та вплив Ріверса

Ріверс був відомий своїм унікальним басовим звучанням, яке стало основою багатьох хітів групи, таких як "Break Stuff", "Rollin’" і "Take a Look Around". Він також брав участь у записах інших артистів, зокрема Black Light Burns. У 2000 році Ріверс отримав нагороду Orville H. Gibson Guitar Award як "Найкращий рок-басист".

У 2015 році Ріверс залишив гурт через проблеми зі здоров’ям, зокрема через хворобу печінки, спричинену надмірним вживанням алкоголю. Він переніс трансплантацію печінки й повернувся до Limp Bizkit у 2018 році. Останніми роками він активно виступав із гуртом, зокрема на фестивалі Leeds у серпні 2025 року.

Нагадаємо, що нещодавно помер Ейс Фрелі — легендарний гітарист і співзасновник гурту Kiss.

Також ми інформували, що помер Артуро Гатті-молодший, син легендарного боксера Артуро Гатті.

США трагедія смерть шоу-бізнес співак музиканти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації