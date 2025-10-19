Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс. Фото: samriverslb/Instagram

Бас-гитарист и соучредитель легендарной группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет. Участники коллектива и фанаты выразили глубокие соболезнования, назвав музыканта "сердцем" группы и "настоящей магией".

О трагической новости группа сообщила на своей официальной странице в Instagram в воскресенье, 19 октября.

Сэм Риверс. Фото: samriverslb/Instagram

Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс — детали

В воскресенье, 19 октября, стало известно, что Сэм Риверс, бас-гитарист и соучредитель группы Limp Bizkit, умер в 48 лет. Музыкант оставил заметный след в нью-метале и был важной фигурой в истории группы.

"Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего коллегу по группе. Наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом - он был настоящей магией. Пульс каждой песни, спокойствие в хаосе, душа в звуке", — говорится в сообщении.

Участники Limp Bizkit отметили, что с первой совместной репетиции Риверс стал ключевой частью звучания группы и незаменимым человеком.

"Мы разделили так много моментов — бурных, тихих, прекрасных — и каждый из них имел большее значение, потому что там был Сэм. Он был человеком, который случается раз в жизни. Настоящая легенда среди легенд. И его дух будет жить вечно в каждом ритме, на каждой сцене, в каждой памяти. Мы любим тебя, Сэм. Мы всегда будем помнить тебя. Покойся с миром, брат. Твоя музыка никогда не закончится", — написали коллеги по группе.

Причину смерти Сэма Риверса пока не разглашают.

Сэм Риверс. Фото: samriverslb/Instagram

Сэм Риверс — что известно о гитаристе Limp Bizkit

Сэм Риверс родился 2 сентября 1977 года в Джексонвилле, штат Флорида. В 1994 году вместе с фронтменом Фредом Дерстом, ударником Джоном Отто, гитаристом Уэсом Борландом и DJ Lethal основал группу Limp Bizkit.

Коллектив получил известность в конце 1990-х благодаря сочетанию хардкора, рэпа и альтернативного рока. Их альбомы Significant Other (1999) и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) стали платиновыми хитами.

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс. Фото: samriverslb/Instagram

Музыкальный стиль и влияние Риверса

Риверс был известен своим уникальным басовым звучанием, которое стало основой многих хитов группы, таких как "Break Stuff", "Rollin'" и "Take a Look Around". Он также принимал участие в записях других артистов, в частности Black Light Burns. В 2000 году Риверс получил награду Orville H. Gibson Guitar Award как "Лучший рок-басист".

В 2015 году Риверс покинул группу из-за проблем со здоровьем, в частности из-за болезни печени, вызванной чрезмерным употреблением алкоголя. Он перенес трансплантацию печени и вернулся в Limp Bizkit в 2018 году. В последние годы он активно выступал с группой, в частности на фестивале Leeds в августе 2025 года.

