Удар по Кривому Рогу 6 декабря — сколько человек погибло

Спасатели проводят аварийно-спасательные работы в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Днепропетровщина

Вечером 6 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли три человека, еще 17 пострадали, среди них ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 7 декабря.

Читайте также:

Удар по Кривому Рогу 6 декабря

Вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в обычное городское здание.

Спасатели на месте атаки на Кривой Рог. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В результате атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения, среди них один ребенок.

Спасатели работали на месте происшествия всю ночь, и удалось достать тело третьего погибшего из-под завалов.

"Аварийно-спасательные работы уже завершены" , — отметили в ГСЧС.

Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, утром 7 декабря в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Враг атаковал населенный пункт баллистикой. Также в ночь на 7 декабря было слышно взрывов в Киевской области — работали силы ПВО.

Напомним, что поздно вечером 6 декабря звуки взрывов раздались в Запорожской области — было два удара управляемыми авиабомбами. Из-за российской атаки погибли 10 человек.