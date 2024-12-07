У Конотопі Сумської області пролунали вибухи
Вибухи у Конотопі Сумської області пролунали зараз, зранку 7 грудня. Ворог атакував населений пункт балістикою.
Про це у Telegram повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Вибухи у Конотопі 7 грудня
Артем Семеніхін повідомив про декілька вибухів у проміжку з 06:17 до 06:19. Також він уточнив, що ворог здійснив удари балістикою.
Перед цим неофіційні моніторингові канали писали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
Щодо наслідків обстрілу поки нічого невідомо. Семеніхін поінформував, до деталі будуть згодом.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 6 грудня, звуки вибухів пролунали у Запорізькій області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що росіяни запустили в напрямку обласного центру КАБи.
Крім того, в ніч проти 7 грудня було чути вибухів у Київській області. Сили ППО в той час збивали ворожі дрони.
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