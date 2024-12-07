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У Конотопі Сумської області пролунали вибухи

7 грудня 2024 06:25
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Конотопі 7 грудня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Конотопі Сумської області пролунали зараз, зранку 7 грудня. Ворог атакував населений пункт балістикою.

Про це у Telegram повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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Вибухи у Конотопі 7 грудня

Артем Семеніхін повідомив про декілька вибухів у проміжку з 06:17 до 06:19. Також він уточнив, що ворог здійснив удари балістикою.

Перед цим неофіційні моніторингові канали писали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Щодо наслідків обстрілу поки нічого невідомо. Семеніхін поінформував, до деталі будуть згодом.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Конотопі Сумської області пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 6 грудня, звуки вибухів пролунали у Запорізькій області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що росіяни запустили в напрямку обласного центру КАБи.

Крім того, в ніч проти 7 грудня було чути вибухів у Київській області. Сили ППО в той час збивали ворожі дрони.

вибух Сумська область обстріли війна в Україні Росія

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