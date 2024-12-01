Обстріли України — Зеленський розповів, чим атакувала РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Росія протягом тижня випустила по Україні понад 1000 повітряних цілей. Захисники неба вдень та вночі збивали ракети та дрони ворога, які летіли на мирні міста України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 1 грудня.

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За словами президента, сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Лише протягом минулої ночі українські захисники збили понад 30 ударних дронів.

"Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", — зазначив Зеленський.

Він додав, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Однак, як наголосив президент, Україна вистояла, ЗСУ продовжують нищити ворога, а партнери — підтримувати країну.

"Ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Росіяни обстріляли Дніпровський район. Кількість постраждалих зросла до 24 людей. Четверо мешканців регіону загинули.