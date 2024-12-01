Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня arrow

Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

1 грудня 2024 11:19
Ольга Антоновська - редактор
Обстріли України — Зеленський розповів, чим атакувала РФ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Ольга Антоновська - редактор

Росія протягом тижня випустила по Україні понад 1000 повітряних цілей. Захисники неба вдень та вночі збивали ракети та дрони ворога, які летіли на мирні міста України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну

За словами президента, сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Лише протягом минулої ночі українські захисники збили понад 30 ударних дронів.

"Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", — зазначив Зеленський.

Він додав, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Однак, як наголосив президент, Україна вистояла, ЗСУ продовжують нищити ворога, а партнери — підтримувати країну.

"Ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Росіяни обстріляли Дніпровський район. Кількість постраждалих зросла до 24 людей. Четверо мешканців регіону загинули.

Володимир Зеленський вибух обстріли ракети дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК