Вибухи в Рівненській області 1 грудня — що відомо

У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо
Зранку в неділю у Рівненській області було гучно. Сили ППО збивали ворожі дрони.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram у неділю, 1 грудня.
Вибухи в Рівненській області 1 грудня
Як зазначив начальник Рівненської ОВА, в області працювали Сили протиповітряної оборони. Саме тому мешканці регіону чули вибухи.
Незадовго до вибухів в Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про рух ворожого безпілотника у напрямку Рівненської області. Він рухався в область з Хмельниччини.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 1 грудня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА. Сили ППО збили 32 ворожих безпілотники.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.
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