Вибухи в Рівненській області 1 грудня — що відомо

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Зранку в неділю у Рівненській області було гучно. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram у неділю, 1 грудня.

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Вибухи в Рівненській області 1 грудня

Як зазначив начальник Рівненської ОВА, в області працювали Сили протиповітряної оборони. Саме тому мешканці регіону чули вибухи.

Повідомлення Олександра Коваля про вибухи в регіоні. Фото: скриншот

Незадовго до вибухів в Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про рух ворожого безпілотника у напрямку Рівненської області. Він рухався в область з Хмельниччини.

Повідомлення ПС ЗСУ про рух безпілотника в напрямку Рівненщини. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 1 грудня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА. Сили ППО збили 32 ворожих безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

