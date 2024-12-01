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У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

1 грудня 2024 10:34
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Рівненській області 1 грудня — що відомо
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Зранку в неділю у Рівненській області було гучно. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram у неділю, 1 грудня.

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Вибухи в Рівненській області 1 грудня

Як зазначив начальник Рівненської ОВА, в області працювали Сили протиповітряної оборони. Саме тому мешканці регіону чули вибухи.

Вибухи в Рівненській області 1 грудня
Повідомлення Олександра Коваля про вибухи в регіоні. Фото: скриншот

Незадовго до вибухів в Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про рух ворожого безпілотника у напрямку Рівненської області. Він рухався в область з Хмельниччини.

Вибухи в Рівненській області 1 грудня
Повідомлення ПС ЗСУ про рух безпілотника в напрямку Рівненщини. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Вибухи в Рівненській області 1 грудня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 1 грудня російська армія атакувала Україну 78 ударними БпЛА. Сили ППО збили 32 ворожих безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

вибух Рівненська область обстріли ППО дрони атака

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