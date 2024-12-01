Взрывы в Ровенской области 1 декабря — что известно

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Утром в воскресенье в Ровенской области было громко. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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Как отметил начальник Ровенской ОВА, в области работали Силы противовоздушной обороны. Поэтому жители региона слышали взрывы.

Сообщения Александра Коваля о взрывах в регионе. Фото: скриншот

Незадолго до взрывов в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о движении вражеского беспилотника в направлении Ровенской области. Он двигался в область из Хмельницкой области.

Сообщение ПС ВСУ о движении беспилотника в направлении Ровенщины. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепропетровщины и Херсона. В результате атак погибли и ранены.

