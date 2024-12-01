Взрывы в Ровенской области 1 декабря — что известно

В Ровенской области раздались взрывы — что известно
Утром в воскресенье в Ровенской области было громко. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram в воскресенье, 1 декабря.
Взрывы в Ровенской области 1 декабря
Как отметил начальник Ровенской ОВА, в области работали Силы противовоздушной обороны. Поэтому жители региона слышали взрывы.
Незадолго до взрывов в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали о движении вражеского беспилотника в направлении Ровенской области. Он двигался в область из Хмельницкой области.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 1 декабря российская армия атаковала Украину 78 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепропетровщины и Херсона. В результате атак погибли и ранены.
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