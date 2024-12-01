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Зеленский рассказал, чем РФ обстреливала Украину на этой неделе

1 декабря 2024 11:19
Ольга Антоновская - редактор
Обстрелы Украины — Зеленский рассказал, чем атаковала РФ
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Ольга Антоновская - редактор

Россия за неделю выпустила по Украине более 1000 воздушных целей. Защитники неба днем и ночью сбивали ракеты и дроны врага, летевшие на мирные города Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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По словам президента, силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения защиты неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. Только за прошедшую ночь украинские защитники сбили более 30 ударных дронов.

"Всего в течение недели Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов", —отметил Зеленский.

Он добавил, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками каждый день в течение столь долгого времени. Однако, как подчеркнул президент, Украина выстояла, ВСУ продолжают уничтожать врага, а партнеры поддерживать страну.

"Мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас", — сказал Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Ровенской области прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Россияне обстреляли Днепровский район. Число пострадавших возросло до 24 человек. Четверо жителей региона погибли.

Владимир Зеленский взрыв обстрелы ракеты дроны война в Украине

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