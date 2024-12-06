Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, ввечері 6 грудня. Перед цим військові попереджали, що росіяни запустили в напрямку обласного центру авіабомби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибухи у Запорізькій області 6 грудня ввечері

Глава ОВА поінформував про вибухи в області о 23:10. Він зазначив, що прямо зараз в цей час, росіяни продовжують тероризувати людей. Про "продовження" Федоров сказав у зв'язку з тим, що сьогодні РФ вже завдавала удари по Запоріжжю і не тільки, який забрав життя людей.

Зазначимо, що перед вибухами пізно ввечері, о 23:01, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили в напрямку Запоріжжя КАБи.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:15 сигнал повітряної тривоги продовжується у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Також темно-червоним кольором позначено фактично окуповану Луганську область та Крим, проте так відбувається вже протягом багатьох місяців.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожої атаки загинуло 10 осіб. Завтра, 7 грудня, у місті оголосять день жалоби за загиблими.

Також ми писали, що вчора пізно ввечері вибухи пролунали і у Кривому Розі. Військові попереджали, що ворог запустив у напрямку міста ракети.