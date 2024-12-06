У Запорізькій області лунають вибухи — РФ запустила КАБи
Вибухи у Запорізькій області пролунали прямо зараз, ввечері 6 грудня. Перед цим військові попереджали, що росіяни запустили в напрямку обласного центру авіабомби.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області 6 грудня ввечері
Глава ОВА поінформував про вибухи в області о 23:10. Він зазначив, що прямо зараз в цей час, росіяни продовжують тероризувати людей. Про "продовження" Федоров сказав у зв'язку з тим, що сьогодні РФ вже завдавала удари по Запоріжжю і не тільки, який забрав життя людей.
Зазначимо, що перед вибухами пізно ввечері, о 23:01, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили в напрямку Запоріжжя КАБи.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:15 сигнал повітряної тривоги продовжується у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Також темно-червоним кольором позначено фактично окуповану Луганську область та Крим, проте так відбувається вже протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок ворожої атаки загинуло 10 осіб. Завтра, 7 грудня, у місті оголосять день жалоби за загиблими.
Також ми писали, що вчора пізно ввечері вибухи пролунали і у Кривому Розі. Військові попереджали, що ворог запустив у напрямку міста ракети.
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