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В Запорожской области прогремели взрывы — РФ запустила КАБы

6 декабря 2024 23:15
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Запорожской области 6 декабря
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Запорожской области прогремели прямо сейчас, вечером 6 декабря. Перед этим военные предупреждали, что россияне запустили в направлении областного центра авиабомбы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Взрывы в Запорожской области 6 декабря вечером

Глава ОВА проинформировал о взрывах в области в 23:10. Он отметил, что прямо сейчас в это время россияне продолжают терроризировать людей. О "продолжении" Федоров сказал в связи с тем, что сегодня РФ уже наносила удары по Запорожью и не только, что в забрало в свою очередь жизни людей.

Отметим, что перед взрывами поздно вечером, в 23:01, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что россияне запустили в направлении Запорожья КАБы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:15 сигнал воздушной тревоги продолжается в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Также темно-красным цветом отмечена фактически оккупированная Луганская область и Крым, однако так происходит уже на протяжении многих месяцев.

В Запорожской области прогремели взрывы — РФ запустила КАБы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня вечером российские оккупанты нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеской атаки погибли 10 человек. Завтра, 7 декабря, в городе объявят день траура по погибшим.

Также мы писали, что вчера поздно вечером взрывы прогремели и в Кривом Роге. Военные предупреждали, что враг запустил в направлении города ракету.

Запорожье Запорожская область Иван Федоров КАБ

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