Удар по Кривому Розі 6 грудня — скільки осіб загинуло

Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровщина

Ввечері 6 грудня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 17 постраждали, серед них дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у суботу, 7 грудня.

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Вчора ввечері російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в звичайну міську будівлю.

Рятувальники на місці атаки на Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок атаки загинули три людини, ще 17 осіб отримали поранення, серед них одна дитина.

Рятувальники працювали на місці події всю ніч, і вдалося дістати тіло третьої загиблої особи з-під завалів.

"Аварійно-рятувальні роботи вже завершені", — зазначили у ДСНС.

Допис ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 7 грудня у Конотопі Сумської області пролунали вибухи. Ворог атакував населений пункт балістикою. Також у ніч проти 7 грудня було чути вибухи у Київській області — працювали сили ППО.

Нагадаємо, що пізно ввечері 6 грудня звуки вибухів пролунали у Запорізькій області — було два удари керованими авіабомбами. Через російську атаку загинуло 10 осіб.