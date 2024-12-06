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Зеленский отреагировал на мощные авиаудары РФ в День Николая

6 декабря 2024 20:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Запорожья и Кривого Рога 6 декабря — Зеленский отреагировал на военное преступление Путина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В День Святого Николая, 6 декабря, Россия сбросила авиабомбы на Запорожье и ударила ракетой по Кривому Рогу. Российскому диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский осудил очередные обстрелы украинских городов. Глава государства отметил, что авиаудар по СТО в Запорожье унес жизни девяти человек, еще четверо ранены. В Кривом Роге в результате ракетного удара по городскому зданию погибли двое, 17 человек получили ранения.

Украинский лидер добавил, что слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты "все говорят очень красноречиво".

"Тысячи таких ударов, которые были сделаны Россией за время этой войны, совершенно очевидно утверждают: именно Путину не нужен реальный мир, ему нужна только возможность вот так поступать с любой страной — бомбами, ракетами, всем прочим насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские оккупанты 6 декабря атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Также россияне вечером обстреляли и Кривой Рог. Враг попал по административному зданию.

Владимир Зеленский Кривой Рог Запорожье обстрелы Россия авиабомба

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