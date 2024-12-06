Обстріл Запоріжжя та Кривого Рогу 6 грудня — Зеленський відреагував на воєнний злочин Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У День Святого Миколая, 6 грудня, Росія скинула авіабомби на Запоріжжя та вдарила ракетою по Кривому Розі. Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен реальний мир.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський засудив чергові російські обстріли українських міст. Глава держави зазначив, що авіаудар по СТО у Запоріжжі забрав життя дев’яти людей, ще четверо — поранені. У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по міській будівлі загинули двоє, 17 людей отримали поранення.

Український лідер додав, що слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети "все кажуть дуже красномовно".

"Тисячі таких ударів, які були зроблені Росією за час цієї війни, абсолютно очевидно стверджують: саме Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною — бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти. І тільки завдяки силі можна встановити реальний мир", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти 6 грудня атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Також росіяни ввечері обстріляли і Кривий Ріг. Ворог поцілив по адміністративній будівлі.