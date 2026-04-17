Ракетная опасность: по всей Украине объявлена воздушная тревога
Дата публикации 17 апреля 2026 19:58
В Украине вечером 17 апреля объявили воздушную тревогу. По состоянию на 19:55 во всех областях есть угроза ракетного удара.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Новость дополняется...
