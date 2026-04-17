Ракетная опасность: по всей Украине объявлена воздушная тревога

В Украине вечером 17 апреля объявили воздушную тревогу. По состоянию на 19:55 во всех областях есть угроза ракетного удара.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Масштабная тревога в Украине

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

