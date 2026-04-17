Ракетна небезпека: по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Ракетна небезпека: по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Дата публікації: 17 квітня 2026 19:58
Винищувач МіГ-31. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Україні увечері 17 квітня оголосили повітряну тривогу. Станом на 19:55 у всіх областях була загроза ракетного удару.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Масштабна тривога в Україні

Як повідомили у Повітряних силах, росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31. Він злетів з аеродрому Саваслейка. Через це у всіх областях було оголошено повітряну тривогу.

Повідомлення ПС. Фото: скриншот

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 19:55, 17 квітня. Фото: скриншот

Пізніше у Повітряних силах додали, що ракетна загроза минула. У більшості областей станом на 20:09 оголосили відбій тривоги. Водночас у кількох прифронтових регіонах загроза російських ударів зберігається.

Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 17 квітня окупанти знову атакували Чернігів. Через це були руйнування на теплоелектроцентралі. Жителі міста залишилися без гарячого водопостачання.

Також ми писали про те, що протягом минулої ночі росіяни атакували й інші регіони України. Загалом окупанти випустили по містах понад 170 безпілотників. Сили ППО знищили понад 140 російських дронів.

повітряна тривога небезпека ракетний удар
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
