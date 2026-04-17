Ракетна небезпека: по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Винищувач МіГ-31.

В Україні увечері 17 квітня оголосили повітряну тривогу. Станом на 19:55 у всіх областях була загроза ракетного удару.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Масштабна тривога в Україні

Як повідомили у Повітряних силах, росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31. Він злетів з аеродрому Саваслейка. Через це у всіх областях було оголошено повітряну тривогу.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Пізніше у Повітряних силах додали, що ракетна загроза минула. У більшості областей станом на 20:09 оголосили відбій тривоги. Водночас у кількох прифронтових регіонах загроза російських ударів зберігається.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 17 квітня окупанти знову атакували Чернігів. Через це були руйнування на теплоелектроцентралі. Жителі міста залишилися без гарячого водопостачання.

Також ми писали про те, що протягом минулої ночі росіяни атакували й інші регіони України. Загалом окупанти випустили по містах понад 170 безпілотників. Сили ППО знищили понад 140 російських дронів.

