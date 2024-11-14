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Советник Трампа назвал его цели по поводу войны в Украине

14 ноября 2024 12:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности республиканца Майкла Уолтца. По словам самого Уолтца, Трамп хочет окончания войны в Украине и планирует привести страны к переговорам.

Об этом пишет Голос Америки.

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Уолтц считает, что Трамп хочет привести Украину и Россию за стол переговоров. По его словам, новый президент США сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении.

Также от решения Трампа зависит видение политики безопасности в отношении Украины.

Издание отметило, что советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и за координацию с разными агентствами. Сейчас в администрации действующего главы Белого дома этот пост занимает Джейк Салливан.

Напомним, в Сенате США избрали нового лидера республиканцев. Им стал Джон Тун, который поддерживает помощь Украине.

А издание Politico писало, что Трамп назначает на должности сторонников помощи Украине. Речь идет о Майке Уолтце и Марко Рубио.

США переговоры Дональд Трамп президент война в Украине выборы в США 2024

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