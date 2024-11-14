Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца. За словами самого Уолтца, Трамп хоче закінчення війни в Україні та планує привести країни до переговорів.

Про це пише Голос Америки.

Читайте також:

Плани Трампа щодо завершення війни

Уолтц вважає, що Трамп хоче привести Україну та Росію за стіл переговорів. За його словами, новий президент США зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні.

Також від рішення Трампа залежить бачення безпекової політики щодо України.

Видання зазначило, що радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та за координацію з різними агенціями. Наразі в адміністрації чинного очільника Білого Дому цю посаду обіймає Джейк Салліван.

Нагадаємо, у Сенаті США обрали нового лідера республіканців. Ним став Джон Тун, який підтримує допомогу Україні.

А видання Politico писало, що Трамп призначає на посади прихильників допомоги Україні. Йдеться про Майка Уолтца та Марко Рубіо.