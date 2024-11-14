Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Радник Трампа назвав його цілі щодо війни в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца. За словами самого Уолтца, Трамп хоче закінчення війни в Україні та планує привести країни до переговорів.
Про це пише Голос Америки.
Плани Трампа щодо завершення війни
Уолтц вважає, що Трамп хоче привести Україну та Росію за стіл переговорів. За його словами, новий президент США зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні.
Також від рішення Трампа залежить бачення безпекової політики щодо України.
Видання зазначило, що радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та за координацію з різними агенціями. Наразі в адміністрації чинного очільника Білого Дому цю посаду обіймає Джейк Салліван.
Нагадаємо, у Сенаті США обрали нового лідера республіканців. Ним став Джон Тун, який підтримує допомогу Україні.
А видання Politico писало, що Трамп призначає на посади прихильників допомоги Україні. Йдеться про Майка Уолтца та Марко Рубіо.
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