Радиация в 10 000 рентгенов: ликвидатор о первых часах аварии на ЧАЭС

Чернобыльская АЭС. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС уровень радиации достиг критических значений, которые ранее не фиксировали в мире. Ликвидаторы сначала не осознавали полного масштаба катастрофы и продолжали выполнять свои обязанности. Персонал станции действовал по инструкциям, не имея полной картины последствий взрыва.

Об этом заявил ликвидатор Сергей Акулин в эфире День.LIVE.

Ликвидатор об уровне радиации в первые часы после аварии на ЧАЭС

Сергей Акулин рассказал, что в первые часы после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции уровень радиации достигал около 10 000 рентгенов.

По его словам, работники станции не сразу поняли реальные масштабы трагедии. Находясь внутри помещений, персонал сосредотачивался на выполнении своих задач и действовал в соответствии с инструкциями, не имея полной картины того, что произошло.

В то же время после первого выброса и разрушения центрального зала уровень радиации на прилегающей территории достиг беспрецедентных показателей. Таких значений, по словам ликвидатора, до этого не регистрировали ни в одной стране мира.

Отдельно он поделился собственным опытом защиты во время работы в опасных условиях. По его словам, использование средств индивидуальной защиты частично помогло уменьшить влияние радиации на организм.

"Я никогда в жизни не курил. Я пользовался респиратором... То есть как только я его снимал, я надевал новый и так далее. Поэтому это, конечно, защитило мою щитовидную железу. Но все равно это не идеальный вариант. Но, тем не менее, это намного спасло мои внутренние органы от внутреннего проникновения радиации", — объяснил ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Акулин.

Новини.LIVE информировали, что 40 лет назад произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в мире — авария на Чернобыльской АЭС. В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался реактор, что привело к масштабным последствиям для миллионов людей. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала в Чернобыле и зафиксировала состояние зоны отчуждения.

Новини.LIVE также писали, что в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам, назвав событие 1986 года вызовом планетарного масштаба. Он отметил, что последствия катастрофы удалось сдержать благодаря самопожертвованию ликвидаторов. Также Буданов подчеркнул, что сегодня ЧАЭС снова находится под угрозой из-за войны и атаки России.