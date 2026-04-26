Радіація у 10 000 рентгенів: ліквідатор про перші години аварії на ЧАЕС

Дата публікації: 26 квітня 2026 17:43
Чорнобильська АЕС. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У перші години після аварії на Чорнобильській АЕС рівень радіації сягнув критичних значень, які раніше не фіксували у світі. Ліквідатори спочатку не усвідомлювали повного масштабу катастрофи та продовжували виконувати свої обов’язки. Персонал станції діяв за інструкціями, не маючи повної картини наслідків вибуху.

Про це заявив ліквідатор Сергій Акулін в ефірі День.LIVE.

Ліквідатор про рівень радіації у перші години після аварії на ЧАЕС

Сергій Акулін розповів, що у перші години після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції рівень радіації досягав близько 10 000 рентгенів.

За його словами, працівники станції не одразу зрозуміли реальні масштаби трагедії. Перебуваючи всередині приміщень, персонал зосереджувався на виконанні своїх завдань і діяв відповідно до інструкцій, не маючи повної картини того, що сталося.

Водночас після першого викиду та руйнування центрального залу рівень радіації на прилеглій території досяг безпрецедентних показників. Таких значень, за словами ліквідатора, до того не реєстрували в жодній країні світу.

Читайте також:

Окремо він поділився власним досвідом захисту під час роботи в небезпечних умовах. За його словами, використання засобів індивідуального захисту частково допомогло зменшити вплив радіації на організм.

"Я ніколи в житті не курив. Я користувався респіратором... Тобто як тільки я його знімав, я одягав новий і так далі. Тому це, звичайно, захистило мою щитоподібну залозу. Але все одно це не ідеальний варіант. Але, з усім тим, це набагато врятувало мої внутрішні органи від внутрішнього проникнення радіації", — пояснив ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Акулін.

Новини.LIVE інформували, що 40 років тому сталася одна з наймасштабніших техногенних катастроф у світі — аварія на Чорнобильській АЕС. У ніч на 26 квітня 1986 року вибухнув реактор, що призвело до масштабних наслідків для мільйонів людей. Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала у Чорнобилі та зафіксувала стан зони відчуження.

Новини.LIVE також писали, що у роковини аварії на Чорнобильській АЕС керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців, назвавши подію 1986 року викликом планетарного масштабу. Він наголосив, що наслідки катастрофи вдалося стримати завдяки самопожертві ліквідаторів. Також Буданов підкреслив, що сьогодні ЧАЕС знову перебуває під загрозою через війну та атаки Росії.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
