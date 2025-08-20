Рада изменила госбюджет 2025 - приоритет финансированию обороны

Верховная Рада. Фото: Гвара Медиа

Верховная Рада приняла изменения в закон о Государственном бюджете Украины на 2025 год, направленные на усиление финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных потребностей.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламент поддержал корректировку параметров бюджета с акцентом на стабильное финансирование оборонных программ и других неотложных направлений, определенных правительством и силовым блоком. Изменения призваны обеспечить непрерывность критически важных выплат и контрактов в сфере безопасности.

За законопроект №13439-3 в целом проголосовали 229 народных депутатов во время среднего пленарного заседания. Это позволяет правительству оперативно перераспределять ресурсы на первоочередные нужды сектора обороны. Ожидается, что обновленные статьи расходов ускорят закрытие наиболее чувствительных бюджетных позиций уже в ближайшее время.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что прямые трансляции пленарных заседаний парламента вернут в открытый доступ. По его словам, эфиры снова стартуют уже с сентября.

Ранее мы также информировали, что парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении помощи при рождении ребенка. Планируется, что размер выплаты возрастет до 50 тысяч гривен.