Рада змінила держбюджет 2025 — куди підуть гроші

Рада змінила держбюджет 2025 — куди підуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:13
Рада змінила держбюджет 2025 — пріоритет фінансуванню оборони
Верховна Рада. Фото: Ґвара Медіа

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про Державний бюджет України на 2025 рік, спрямовані на посилення фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони і вирішення першочергових потреб.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Рада перерозподілила видатки на користь оборони

Парламент підтримав коригування параметрів бюджету з акцентом на стабільне фінансування оборонних програм та інших нагальних напрямів, визначених урядом і силовим блоком. Зміни покликані забезпечити безперервність критично важливих виплат і контрактів у сфері безпеки.

За законопроєкт №13439-3 у цілому проголосували 229 народних депутатів під час середнього пленарного засідання. Це дозволяє уряду оперативно перерозподіляти ресурси на першочергові потреби сектору оборони. Очікується, що оновлені статті видатків пришвидшать закриття найбільш чутливих бюджетних позицій уже найближчим часом.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що прямі трансляції пленарних засідань парламенту повернуть у відкритий доступ. За його словами, ефіри знову стартують уже з вересня.

Раніше ми також інформували, що парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про підвищення допомоги при народженні дитини. Заплановано, що розмір виплати зросте до 50 тисяч гривень.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
