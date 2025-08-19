Відео
Головна Новини дня Засідання ВРУ знову транслюватимуть — коли це станеться

Засідання ВРУ знову транслюватимуть — коли це станеться

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:04
Верховна Рада повертає трансляції засідань — коли розпочнуться
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що знову будуть доступні прямі трансляції засідання парламенту. Їх почнуть транслювати вже з вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram 19 серпня. 

Читайте також:

Трансляції засідань ВРУ відновлять

Гончаренко розповів, що поставив Стефанчуку запитання, чому досі немає трансляції Верховної Ради. Голова Верховної Ради відповів, що готує відповідну постанову на повернення.

"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії — з вересня", — повідомив нардеп. 

Трансляції засідань ВРУ відновлять
Скриншоти дописів Олексія Гончаренка

Зазначимо, що Верховна Рада припинила прямі трансляції засідань після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Причина такого рішення — безпекові заходи. Крім того, в залі також відсутні журналісти.

Однак чимало депутатів повідомляють про ухвалені рішення під час засідань в режимі реального часу у своїх соцмережах. А нардеп Олексій Гончаренко веде прямі трансляції у поганій якості через YouTube. 

Нагадаємо, 31 липня Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону. У бюджеті передбачене підвищення виплат військовим. 

Водночас Руслан Горбенко повідомив, що в Україні хочуть переглянути рівень зарплат військовим у тилу.

Верховна Рада Олексій Гончаренко Руслан Стефанчук онлайн трансляція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
