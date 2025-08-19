Верховна Рада повертає трансляції засідань — коли розпочнуться

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що знову будуть доступні прямі трансляції засідання парламенту. Їх почнуть транслювати вже з вересня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram 19 серпня.

Трансляції засідань ВРУ відновлять

Гончаренко розповів, що поставив Стефанчуку запитання, чому досі немає трансляції Верховної Ради. Голова Верховної Ради відповів, що готує відповідну постанову на повернення.

"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії — з вересня", — повідомив нардеп.

Скриншоти дописів Олексія Гончаренка

Зазначимо, що Верховна Рада припинила прямі трансляції засідань після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Причина такого рішення — безпекові заходи. Крім того, в залі також відсутні журналісти.

Однак чимало депутатів повідомляють про ухвалені рішення під час засідань в режимі реального часу у своїх соцмережах. А нардеп Олексій Гончаренко веде прямі трансляції у поганій якості через YouTube.

