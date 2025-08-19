Верховная Рада возвращает трансляции заседаний — когда начнутся

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что снова будут доступны прямые трансляции заседания парламента. Их начнут транслировать уже с сентября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram 19 августа.

Реклама

Читайте также:

Трансляции заседаний ВРУ возобновят

Гончаренко рассказал, что задал Стефанчуку вопрос, почему до сих пор нет трансляции Верховной Рады. Глава Верховной Рады ответил, что готовит соответствующее постановление на возвращение.

"Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии — с сентября", — сообщил нардеп.

Скриншоты сообщений Алексея Гончаренко

Отметим, что Верховная Рада прекратила прямые трансляции заседаний после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Причина такого решения — меры безопасности. Кроме того, в зале также отсутствуют журналисты.

Однако многие депутаты сообщают о принятых решениях во время заседаний в режиме реального времени в своих соцсетях. А нардеп Алексей Гончаренко ведет прямые трансляции в плохом качестве через YouTube.

Напомним, 31 июля Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону. В бюджете предусмотрено повышение выплат военным.

В то же время Руслан Горбенко сообщил, что в Украине хотят пересмотреть уровень зарплат военным в тылу.