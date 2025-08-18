Чи буде війна у 2026 році - уряд готує держбюджет

Сергій Марченко. Фото: Мінфін

Проєкт державного бюджету України на 2026 рік будуватиметься із розрахунку продовження війни на весь наступний рік. Для цього Міністерство фінансів планує залучити 45 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко на презентації проєкту Програми дій уряду.

Реклама

Читайте також:

Держбюджет-2026 — деталі

"Ми зараз не маємо інших варіантів, ніж йти альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", — сказав Марченко.

Міністр зазначив, що за умови позитивних наслідків переговорів і розуміння, що до кінця року війна завершиться, у Держбюджет-2026 будуть внесені зміни.

"На сьогодні ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік плануємо продовження бойових дій", — додав він.

Україна веде перемовини з ключовими партнерами щодо фінансування. Це країни G7 та Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп назвав умову, як Україна зможе миттєво закінчити війну.

Також очільник Білого дому переконаний, що якщо Україна не захоче територіальних поступок, то з часом втратить іще більше територій.