Будет ли война в 2026 году - правительство готовит госбюджет

Сергей Марченко. Фото: Минфин

Проект государственного бюджета Украины на 2026 год будет строиться из расчета продолжения войны на весь следующий год. Для этого Министерство финансов планирует привлечь 45 млрд долларов внешнего финансирования.

Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко на презентации проекта Программы действий правительства.

Реклама

Читайте также:

Госбюджет-2026 — детали

"Мы сейчас не имеем других вариантов, чем идти альтернативным сценарием, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год", — сказал Марченко.

Министр отметил, что при условии положительных результатов переговоров и понимания, что до конца года война завершится, в Госбюджет-2026 будут внесены изменения.

"На сегодня мы должны быть прагматичными, и поэтому на весь 2026 год мы планируем продолжение боевых действий", — добавил он.

Украина ведет переговоры с ключевыми партнерами по финансированию. Это страны G7 и Европейский Союз.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп назвал условие, как Украина сможет мгновенно закончить войну.

Также глава Белого дома убежден, что если Украина не захочет территориальных уступок, то со временем потеряет еще больше территорий.