Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Виплати 50 тис. на дитину — Верховна Рада прийняла законопроєкт

Виплати 50 тис. на дитину — Верховна Рада прийняла законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:44
Виплати за народження дитини — Верховна Рада проголосувала за законопроєкт
Гривні. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про збільшення фінансової допомоги при народженні дитини у першому читанні. Сума виплати зросте до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок 19 серпня.

Реклама
Читайте також:

Верховна Рада підтримала збільшення виплат на дітей

У вівторок, 19 серпня, уряд підтримав у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової виплати при народженні дитини з 10,3 тисячі до 50 тисяч гривень. "За" проголосували 290 народних депутатів.

Крім того, вагітні жінки, які не застраховані в системі соціального страхування, також зможуть отримати допологову допомогу у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину. Також після народження малюка буде передбачена післяпологова підтримка одному з батьків (або опікуну) до 1 року, однак суму має визначити Кабінет Міністрів.

Додатково батьки, які вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, можуть отримати допомогу по догляду "єЯсла". Суму виплати також має визначити уряд.

Нагадаємо, ми розповідали, які виплати для дітей з інвалідністю передбачені 2025 року.

А також батьки з дітьми можуть отримати фінансову підтримку до 179 тисяч гривень від Німеччини.

Верховна Рада виплати діти фінансова допомога законопроєкт грошова допомога
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації