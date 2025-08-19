Виплати за народження дитини — Верховна Рада проголосувала за законопроєкт

Гривні. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про збільшення фінансової допомоги при народженні дитини у першому читанні. Сума виплати зросте до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок 19 серпня.

Реклама

Читайте також:

Верховна Рада підтримала збільшення виплат на дітей

У вівторок, 19 серпня, уряд підтримав у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової виплати при народженні дитини з 10,3 тисячі до 50 тисяч гривень. "За" проголосували 290 народних депутатів.

Крім того, вагітні жінки, які не застраховані в системі соціального страхування, також зможуть отримати допологову допомогу у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину. Також після народження малюка буде передбачена післяпологова підтримка одному з батьків (або опікуну) до 1 року, однак суму має визначити Кабінет Міністрів.

Додатково батьки, які вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, можуть отримати допомогу по догляду "єЯсла". Суму виплати також має визначити уряд.

Нагадаємо, ми розповідали, які виплати для дітей з інвалідністю передбачені 2025 року.

А також батьки з дітьми можуть отримати фінансову підтримку до 179 тисяч гривень від Німеччини.