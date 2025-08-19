Видео
Выплаты 50 тыс. на ребенка — Верховная Рада приняла законопроект

Выплаты 50 тыс. на ребенка — Верховная Рада приняла законопроект

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:44
Выплаты за рождение ребенка — Верховная Рада проголосовала за законопроект
Гривны. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об увеличении финансовой помощи при рождении ребенка в первом чтении. Сумма выплаты возрастет до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник 19 августа.

Читайте также:

Верховная Рада поддержала увеличение выплат на детей

Во вторник, 19 августа, правительство поддержало в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10,3 тысячи до 50 тысяч гривен. "За" проголосовали 290 народных депутатов.

Кроме того, беременные женщины, которые не застрахованы в системе социального страхования, также смогут получить дородовую помощь в размере 7 тысяч гривен на одного ребенка. Также после рождения малыша будет предусмотрена послеродовая поддержка одному из родителей (или опекуну) до 1 года, однако сумму должен определить Кабинет министров.

Дополнительно родители, которые вышли на работу после достижения ребенком 1 года, могут получить пособие по уходу "еЯсла". Сумму выплаты также должно определить правительство.

Напомним, мы рассказывали, какие выплаты для детей с инвалидностью предусмотрены в 2025 году.

А также родители с детьми могут получить финансовую поддержку до 179 тысяч гривен от Германии.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
