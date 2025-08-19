Выплаты за рождение ребенка — Верховная Рада проголосовала за законопроект

Выплаты 50 тыс. на ребенка — Верховная Рада приняла законопроект
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об увеличении финансовой помощи при рождении ребенка в первом чтении. Сумма выплаты возрастет до 50 тысяч гривен.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник 19 августа.
Верховная Рада поддержала увеличение выплат на детей
Во вторник, 19 августа, правительство поддержало в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка с 10,3 тысячи до 50 тысяч гривен. "За" проголосовали 290 народных депутатов.
Кроме того, беременные женщины, которые не застрахованы в системе социального страхования, также смогут получить дородовую помощь в размере 7 тысяч гривен на одного ребенка. Также после рождения малыша будет предусмотрена послеродовая поддержка одному из родителей (или опекуну) до 1 года, однако сумму должен определить Кабинет министров.
Дополнительно родители, которые вышли на работу после достижения ребенком 1 года, могут получить пособие по уходу "еЯсла". Сумму выплаты также должно определить правительство.
