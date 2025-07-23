Ограничения САП и НАБУ - Верховная Рада проголосует за новый законопроект Зеленского

Рада срочно проголосует за новый законопроект по САП и НАБУ
Верховная Рада соберется на срочное голосование за новый законопроект о работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Заседание правительства должно состояться уже на следующей неделе.
Об этом 23 июля в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Рада будет голосовать за новый законопроект по САП и НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховую Раду законопроект-ответ, который должен урегулировать систему правопорядка в антикоррупционных институтах.
Как сообщил Гончаренко, правительство в срочном порядке рассмотрит документ. Голосование должно состояться уже на следующей неделе.
Напомним, 23 июля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями всех ключевых правоохранительных и антикоррупционных органов.
Между тем сообщество развитых стран предупредило Украину о серьезных последствиях ограничения независимости САП и НАБУ.
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