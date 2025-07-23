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Главная Новости дня Рада срочно проголосует за новый законопроект по САП и НАБУ

Рада срочно проголосует за новый законопроект по САП и НАБУ

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:46
Ограничения САП и НАБУ - Верховная Рада проголосует за новый законопроект Зеленского
Заседание Верховной Рады. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада соберется на срочное голосование за новый законопроект о работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Заседание правительства должно состояться уже на следующей неделе.

Об этом 23 июля в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховую Раду законопроект-ответ, который должен урегулировать систему правопорядка в антикоррупционных институтах.

Как сообщил Гончаренко, правительство в срочном порядке рассмотрит документ. Голосование должно состояться уже на следующей неделе.

Верховна Рада проголосує за законопроєкт Зеленського
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями всех ключевых правоохранительных и антикоррупционных органов.

Между тем сообщество развитых стран предупредило Украину о серьезных последствиях ограничения независимости САП и НАБУ.

Верховная Рада НАБУ САП голосование законопроект
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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