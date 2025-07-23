Обмеження САП і НАБУ — Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт Зеленського

Засідання Верховної Ради. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховна Рада збереться на термінове голосування за новий законопроєкт щодо роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Засідання уряду має відбутися вже наступного тижня.

Про це 23 липня у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Рада голосуватиме за новий законопроєкт по САП і НАБУ

Президент України Володимир Зеленський подасть до Верхової Ради законопроєкт-відповідь, який має врегулювати систему правопорядку в антикорупційних інституціях.

Як повідомив Гончаренко, уряд у терміновому порядку розгляне документ. Голосування має відбутися вже наступного тижня.

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 липня Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками всіх ключових правоохоронних та антикорупційних органів.

Тим часом спільнота розвинених країн попередила Україну про серйозні наслідки обмеження незалежності САП і НАБУ.