Лишение Бойко звания Героя Украины - в Раде приняли важное решение

Верховная Рада Украины. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, поддержала запрос народного депутата Романа Лозинского на Президента Владимира Зеленского. Речь идет о лишении Юрия Бойко звания "Героя Украины".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Рада поддержала запрос моего коллеги Романа Лозинского на Президента Украины о лишении депутата Бойко звания "Героя Украины", — говорится в сообщении.

Железняк уточнил, что в запросе о лишении наград также указаны еще многие другие фамилии. "За" соответствующий документ проголосовали 232 депутата.

Скриншот поста Железняка

Напомним, Бойко в социальных сетях обнародовал видео, в котором раскритиковал мероприятия по декоммунизации в Украине, а также заявил об "атаки на УПЦ МП". На эту публикацию отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

Накануне голосования за исключение Бойко с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции в Раде произошла драка.

Позже депутаты со второй попытки все же проголосовали за отзыв Бойко из комитета. "За" соответствующее решение выступили 268 народных избранников.