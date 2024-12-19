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Рада підтримала запит на позбавлення Бойка звання Героя України

19 грудня 2024 14:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Позбавлення Бойка звання Героя України - у Раді ухвалили важливе рішення
Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради
Євгенія Брюховецька - редактор

Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, підтримала запит народного депутата Романа Лозинського на Президента Володимира Зеленського. Йдеться про позбавлення Юрія Бойка звання "Героя України".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Рада підтримала запит мого колеги Романа Лозинського на Президента України про позбавлення депутата Бойко звання "Героя України", — йдеться у повідомленні.

Железняк уточнив, що у запиті щодо позбавлення нагород також вказано ще багато інших прізвищ. "За" відповідний документ проголосували 232 депутати.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Бойко у соціальних мережах оприлюднив відео, в якому розкритикував заходи з декомунізації в Україні, а також заявив про "атаки на УПЦ МП". На цю публікацію відреагував голова ОП Андрій Єрмак.

Напередодні голосування за виключення Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції у Раді сталася штовханина.

Згодом депутати з другої спроби все ж проголосували за відкликання Бойка з комітету. "За" відповідне рішення виступили 268 народних обранців.

Верховна Рада Юрій Бойко Герой України народні депутати парламент

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