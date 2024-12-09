Украина получит еще 4,2 млрд евро от Евросовета — на что потратят

Совет ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

Совет Европейского Союза в понедельник, 9 декабря, одобрил предоставление Украине новой помощи. Выплата в размере 4,2 миллиарда евро пойдет в поддержку макрофинансовой стабильности страны.

Об этом пишет пресс-служба Евросовета.

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Второй платеж в размере более 4,2 миллиарда евро в рамках программы ЕС "Украина" будет направлен на поддержку макрофинансовой стабильности страны и функционирования государственного управления.

В принятом решении говорится, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные для получения средств. Там отметили важность скорейшего выделения денег, учитывая сложную финансовую ситуацию.

Отмечается, что план определяет намерения восстановления, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые страна планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов.

Также мы писали, что Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия, которое после изъятия планирует подарить Украине, чтобы помочь в войне.