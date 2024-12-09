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Рада ЄС схвалила 4,2 млрд євро макрофіну для України — деталі

9 грудня 2024 14:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна отримає ще 4,2 млрд євро від Євроради — на що витратять
Рада ЄС. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Рада Європейського Союзу у понеділок, 9 грудня, схвалила надання Україні нової допомоги. Виплата у розмірі 4,2 мільярда євро піде на підтримку макрофінансової стабільності країни.

Про це пише пресслужба Євроради.

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Другий платіж у розмірі понад 4,2 мільярда євро в рамках програми ЄС "Україна" буде спрямований на підтримку макрофінансової стабільності країни та функціонування державного управління.

У прийнятому рішенні йдеться, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені для отримання коштів. Там наголосили на важливості якнайшвидшого виділення грошей, враховуючи складну фінансову ситуацію.

Зазначається, що план визначає наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також реформи, які країна планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів. 

Також ми писали, що Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї, яку після вилучення планує подарувати Україні, аби допомогти у війні.

Європейський союз виплати фінансова допомога економіка Рада Європи

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