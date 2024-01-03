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Рада ЕС добавила российскую алмазодобывающую компанию и ее гендиректора в список санкций против РФ

3 января 2024 12:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Рада ЕС добавила российскую алмазодобывающую компанию и ее гендиректора в список санкций против РФ
Рада ЕС. Иллюстративное фото: ytimg.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Совет Европы ввела дополнительные санкции против самой большой алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Он добавлен в список санкций против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Об этом сообщили в Раде Европы.

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По данным Совета Европы, новые ограничения направлены на компанию ПАО "АЛРОСА" и ее генерального директора Павла Мариничева. ПАО "АЛРОСА" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей РФ и обеспечивающей более 90% всей российской добычи алмазов, и компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы для правительства.

Новые санкции дополняют ограничение на запрет на импорт российских алмазов, который включен в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый в 2023 году.

"Запрет на российские алмазы является частью усилий Большой семерки по разработке скоординированного на международном уровне запрета алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного источника дохода", — отметили в Совете Европы.

В целом, санкции распространяются на 1950 физических и юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подвергаются запрету на въезд или транзит через территорию ЕС.

Напомним, министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларусь. Это решение направлено на предотвращение использования тайваньских технологических изделий в военных целях.

Добавим, Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о тех, что финансируют поставки товаров для российской армии.

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