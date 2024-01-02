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Російські олігархи за рік примножили статки попри санкції — наскільки зросли цифри

2 січня 2024 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Російські олігархи за рік примножили статки попри санкції — наскільки зросли цифри
Російський олігарх, власник "ЛукОйлу" Вагіт Алекперов. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

За рік статки російських мільярдерів, попри санкції, зросли на 50 мільярдів доларів. До списку 500 найбагатших людей світу увійшли 25 росіян.

Такі дані оприлюднило агенство Bloomberg.

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Хто з російських олігархів збільшив статки

Серед російських олігархів, які у списку, засновник "ЛукОйлу" Вагіт Алекперов, статки якого зросли на $9,29 до $24,7 млрд.

Хто ще у списку:

  • співзасновник компаній "Єврохім" та "СУЕК" Андрій Мельниченко — на $5,67 млрд (до $17,42 млрд),
  • засновник НЛМК Володимир Лісін — на $4,08 млрд (до $23,9 млрд),
  • колишній віце-президент "ЛукОйлу" Леонід Федун — на $3,91 млрд (жл $9,78 млрд) 
  • власник "НоваТеку" Леонід Міхельсон — на $2, 83 млрд (до $27,5 млрд).

Водночас найбільших збитків зазнав власник компанії "Акрон" В'ячеслав Кантор. Його статки за рік зменшилися на $0,15 млрд — до $6,21 млрд.

Хто з українських олігархів увійшов до списку 

Серед українських громадян до списку увійшов Рінат Ахметов, який посідає у ньому 469 місце.

За підрахунками укладачів рейтингу, його статки за рік зросли на $0,51 млрд — до $5,84 млрд.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Там зазначили, що він зник 10 жовтня цього року.

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