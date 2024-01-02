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Российские олигархи за год приумножили состояние несмотря на санкции — насколько выросли цифры

2 января 2024 00:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Российские олигархи за год приумножили состояние несмотря на санкции — насколько выросли цифры
Российский олигарх, владелец "ЛукОйла" Вагит Алекперов. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

За год состояние российских миллиардеров, несмотря на санкции, выросло на 50 миллиардов долларов. В список 500 самых богатых людей мира вошли 25 россиян.

Такие данные обнародовало агентство Bloomberg.

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Кто из российских олигархов увеличил состояние

Среди российских олигархов, которые в списке, основатель "ЛукОйла" Вагит Алекперов, состояние которого выросло на $9,29 до $24,7 млрд.

Кто еще в списке:

  • соучредитель компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко — на $5,67 млрд (до $17,42 млрд),
  • основатель НЛМК Владимир Лисин — на $4,08 млрд (до $23,9 млрд),
  • бывший вице-президент "ЛукОйла" Леонид Федун — на $3,91 млрд (жл $9,78 млрд)
  • владелец "НоваТека" Леонид Михельсон — на $2,83 млрд (до $27,5 млрд).

В то же время наибольший ущерб понес владелец компании "Акрон" Вячеслав Кантор. Его состояние за год уменьшилось на $0,15 млрд — до $6,21 млрд.

Кто из украинских олигархов вошел в список

Среди украинских граждан в список вошел Ринат Ахметов, занимающий в нем 469 место.

По подсчетам составителей рейтинга, его состояние за год выросло на $0,51 млрд — до $5,84 млрд.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Там отметили, что он скрылся 10 октября этого года.

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