Российские олигархи за год приумножили состояние несмотря на санкции — насколько выросли цифры

Российский олигарх, владелец "ЛукОйла" Вагит Алекперов. Фото: росСМИ

За год состояние российских миллиардеров, несмотря на санкции, выросло на 50 миллиардов долларов. В список 500 самых богатых людей мира вошли 25 россиян.

Такие данные обнародовало агентство Bloomberg.

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Кто из российских олигархов увеличил состояние

Среди российских олигархов, которые в списке, основатель "ЛукОйла" Вагит Алекперов, состояние которого выросло на $9,29 до $24,7 млрд.

Кто еще в списке:

соучредитель компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко — на $5,67 млрд (до $17,42 млрд),

основатель НЛМК Владимир Лисин — на $4,08 млрд (до $23,9 млрд),

бывший вице-президент "ЛукОйла" Леонид Федун — на $3,91 млрд (жл $9,78 млрд)

владелец "НоваТека" Леонид Михельсон — на $2,83 млрд (до $27,5 млрд).

В то же время наибольший ущерб понес владелец компании "Акрон" Вячеслав Кантор. Его состояние за год уменьшилось на $0,15 млрд — до $6,21 млрд.

Кто из украинских олигархов вошел в список

Среди украинских граждан в список вошел Ринат Ахметов, занимающий в нем 469 место.

По подсчетам составителей рейтинга, его состояние за год выросло на $0,51 млрд — до $5,84 млрд.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Там отметили, что он скрылся 10 октября этого года.