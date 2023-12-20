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СБУ оголосила російського олігарха Фрідмана у розшук

20 грудня 2023 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ оголосила російського олігарха Фрідмана у розшук
Російський олігарх Михайло Фрідман. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Там зазначили, що він зник 10 жовтня цього року. 

Про це повідомляється на сайті МВС.

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Відомо, що російського підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Зазначена дата зникнення — 10 жовтня 2023 року. 

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Олігарха Михайла Фрідмана оголосили в розшук. Фото: МВС

"Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті", – йдеться у повідомленні на СБУ, зазначають в розслідуванні проєкту "Схеми".

Нагадаємо, що 6 жовтня Служба безпеки України заарештувала всі українські корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та фінансують російську агресію.

Також ми писали, що Верховний суд Європейського Союзу 20 грудня підтвердив санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, які були застосовані до нього після початку війни Росії в Україні. Раніше мільярдер позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку. 

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