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СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск

20 декабря 2023 19:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
Российский олигарх Михаил Фридман. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана. Там отметили, что он ищез 10 октября этого года.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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Известно, что российского подсанкционного олигарха Михаила Фридмана разыскивают по обвинению по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Указанная дата исчезновения — 10 октября 2023 года.

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Олигарха Михаила Фридмана объявили в розыск. Фото: МВД

"Фридман задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", поставляемой оккупантам на передовую. Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд воюющих в Украине оккупационных группировок РФ. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте", — говорится в сообщении СБУ, отмечают в расследовании проекта "Схемы".

Напомним, что 6 октября Служба безопасности Украины арестовала все украинские корпоративные права, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение президента России Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Также мы писали, что Верховный суд Европейского Союза 20 декабря подтвердил санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, применявшиеся к нему после начала войны России в Украине. Ранее миллиардер судился с намерением отменить включение себя в санкционный список.

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