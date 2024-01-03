Рада ЄС додала російську алмазодобувну компанію та її гендиректора до списку санкцій проти РФ

Рада ЄС. Ілюстративне фото: ytimg.com

Рада Європи запровадила додаткові санкції проти найбільшої алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Його додано до списку санкцій проти Росії за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Про це повідомили в Раді Європи.

Читайте також:

Рада ЄС додала до списку санкцій ще одну компанію РФ та її очільника

За даними Ради Європи, нові обмеження спрямовані на компанію ПАТ "АЛРОСА" та її генерального директора Павла Мариничева. ПАТ "АЛРОСА" є найбільшою алмазовидобувною компанією в світі, яка належить РФ та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, і компанія є важливою частиною економічного сектора, який забезпечує значні доходи для уряду.

Нові санкції доповнюють обмеження на заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, ухваленого у 2023 році.

"Заборона на російські алмази є частиною зусиль Великої сімки з розробки скоординованої на міжнародному рівні заборони алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходу", — зазначили в Раді Європи.

Загалом санкції поширюються на 1950 фізичних та юридичних осіб. Їх активи підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд або транзит через територію ЄС.

Нагадаємо, міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі. Це рішення спрямоване на запобігання використанню тайванських технологічних виробів у військових цілях.

Додамо, Президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.