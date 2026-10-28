Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работали на РФ во время оккупации: СБУ задержала двух коллаборантов

Работали на РФ во время оккупации: СБУ задержала двух коллаборантов

Ua ru
28 октября 2026 14:47
СБУ задержала двух коллаборантов по делу о сотрудничестве с РФ во время оккупации Херсона СБУ
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборационистов, которые находились в розыске за сотрудничество с россиянами во время оккупации Херсона. После освобождения города они пытались уйти от уголовной ответственности. В настоящее время оба осужденных доставлены в места отбывания наказания.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Задержание коллаборантов

По материалам СБУ в 2025 и 2026 годах обоих фигурантов заочно приговорили к реальным срокам лишения свободы и объявили в розыск.

СБУ викрила колаборантів
Сотрудник СБУ и задержанный коллаборационист. Фото: СБУ

Среди осужденных есть местный житель, который во время временной оккупации областного центра добровольно присоединился к созданному российскими захватчиками региональному "филиалу российских железных дорог".

Его назначили руководителем так называемой "дистанции сигнализации и связи". На этой "должности" фигурант участвовал в налаживании железнодорожного сообщения, которое использовалось для обеспечения потребностей вооруженных формирований РФ на южном направлении фронта. Для этого коллаборационист подбирал персонал и контролировал ремонт поврежденных участков оптоволоконных линий и средств связи.

Читайте также:

После деоккупации Херсона предатель сбежал на временно оккупированное левобережье области, где вступил в коммунистическую партию РФ и баллотировался в местные оккупационные органы.

"После неудачной попытки получить "депутатский мандат" коллаборант выехал в одну из стран Евросоюза. При попытке вернуться в Украину сотрудники СБУ задержали осужденного непосредственно на государственной границе Украины", — говорится в сообщении.

Еще одного сторонника РФ сотрудники СБУ задержали в Херсоне. Речь идет о местном таксисте, который во время оккупации города устроился в "управление исполнения наказаний РФ".

В этом незаконно созданном учреждении мужчина занял должность "младшего инспектора отдела безопасности" и получил так называемое "звание рядового внутренней службы".

По указаниям оккупационных властей он охранял камеры в захваченной россиянами тюрьме, где содержались участники движения сопротивления.

"Впоследствии установлено, что, пытаясь уйти от правосудия, коллаборационист сменил место жительства и скрывался от правоохранителей. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания", — говорится в сообщении.

Наказание коллаборационистам

На основании доказательств, собранных СБУ, одного из фигурантов приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Их преступления квалифицировали по двум статьям УК Украины:

  • коллаборационистская деятельность;
  • пособничество государству-агрессору.

Коллаборационисты доставлены в места отбывания наказания.

Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины задержала двух российских военных, самовольно покинувших передовую. Оба мужчины ранее имели проблемы с законом и пытались автостопом добраться до Киева, где планировали скрываться у родственников.

Ранее СБУ заочно объявила новое подозрение так называемому руководителю оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, а также двум его сообщникам. Им инкриминируют незаконный вывоз украинских детей в Крым.

СБУ Херсон Украина Коллаборант Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации