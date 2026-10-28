Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборационистов, которые находились в розыске за сотрудничество с россиянами во время оккупации Херсона. После освобождения города они пытались уйти от уголовной ответственности. В настоящее время оба осужденных доставлены в места отбывания наказания.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Задержание коллаборантов

По материалам СБУ в 2025 и 2026 годах обоих фигурантов заочно приговорили к реальным срокам лишения свободы и объявили в розыск.

Сотрудник СБУ и задержанный коллаборационист. Фото: СБУ

Среди осужденных есть местный житель, который во время временной оккупации областного центра добровольно присоединился к созданному российскими захватчиками региональному "филиалу российских железных дорог".

Его назначили руководителем так называемой "дистанции сигнализации и связи". На этой "должности" фигурант участвовал в налаживании железнодорожного сообщения, которое использовалось для обеспечения потребностей вооруженных формирований РФ на южном направлении фронта. Для этого коллаборационист подбирал персонал и контролировал ремонт поврежденных участков оптоволоконных линий и средств связи.

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После деоккупации Херсона предатель сбежал на временно оккупированное левобережье области, где вступил в коммунистическую партию РФ и баллотировался в местные оккупационные органы.

"После неудачной попытки получить "депутатский мандат" коллаборант выехал в одну из стран Евросоюза. При попытке вернуться в Украину сотрудники СБУ задержали осужденного непосредственно на государственной границе Украины", — говорится в сообщении.

Еще одного сторонника РФ сотрудники СБУ задержали в Херсоне. Речь идет о местном таксисте, который во время оккупации города устроился в "управление исполнения наказаний РФ".

В этом незаконно созданном учреждении мужчина занял должность "младшего инспектора отдела безопасности" и получил так называемое "звание рядового внутренней службы".

По указаниям оккупационных властей он охранял камеры в захваченной россиянами тюрьме, где содержались участники движения сопротивления.

"Впоследствии установлено, что, пытаясь уйти от правосудия, коллаборационист сменил место жительства и скрывался от правоохранителей. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания", — говорится в сообщении.

Наказание коллаборационистам

На основании доказательств, собранных СБУ, одного из фигурантов приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Их преступления квалифицировали по двум статьям УК Украины:

коллаборационистская деятельность;

пособничество государству-агрессору.

Коллаборационисты доставлены в места отбывания наказания.

Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины задержала двух российских военных, самовольно покинувших передовую. Оба мужчины ранее имели проблемы с законом и пытались автостопом добраться до Киева, где планировали скрываться у родственников.

Ранее СБУ заочно объявила новое подозрение так называемому руководителю оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо, а также двум его сообщникам. Им инкриминируют незаконный вывоз украинских детей в Крым.