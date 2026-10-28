Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали двох колаборантів, які були в розшуку через співпрацю з росіянами під час окупації Херсона. Після звільнення міста вони намагалися уникнути кримінальної відповідальності. Наразі обох засуджених доправлено до місць відбування покарань.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Затримання колаборантів

За матеріалами СБУ у 2025 та 2026 роках обох фігурантів заочно засудили до реальних строків позбавлення волі та оголосили в розшук.

Працівник СБУ та затриманий колаборант. Фото: СБУ

Серед засуджених є місцевий мешканець, який під час тимчасової окупації обласного центру добровільно приєднався до створеної російськими загарбниками регіональної "філії російських залізниць".

Його призначили очільником так званої "дистанції сигналізації та зв’язку". На цій "посаді" фігурант долучався до налагодження залізничного сполучення, яке використовували для забезпечення потреб збройних формувань РФ на південному напрямку фронту. Для цього колаборант підбирав персонал та контролював ремонт пошкоджених ділянок оптоволоконних ліній та засобів звʼязку.

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Після деокупації Херсона зрадник втік на тимчасово окуповане лівобережжя області, де вступив до комуністичної партії РФ та балотувався до місцевих окупаційних органів.

"Після невдалої спроби отримати "депутатський мандат" колаборант виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Під час спроби повернутися в Україну співробітники СБУ затримали засудженого безпосередньо на державному кордоні України", — йдеться у повідомленні.

Ще одного поплічника РФ співробітники СБУ затримали в Херсоні. Йдеться про місцевого таксиста, який під час окупації міста влаштувався до "управління виконання покарань РФ".

У цій незаконно створеній установі чоловік обійняв посаду "молодшого інспектора відділу безпеки" та отримав так зване "звання рядового внутрішньої служби".

За вказівками окупаційної влади він охороняв камери в захопленій росіянами в’язниці, де утримували учасників руху опору.

"У подальшому встановлено, що, намагаючись уникнути правосуддя, колаборант змінив місце проживання та переховувався від правоохоронців. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали за місцем тимчасового проживання", — йдеться у повідомленні.

Покарання колаборантам

На підставі доказів, зібраних СБУ, одного з фігурантів засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Другий отримав 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Їхні злочини кваліфікували за двома статтями КК України:

колабораційна діяльність;

пособництво державі-агресору.

Колаборанти доправлені до місць відбування покарань.

Як писали Новини.LIVE, Служба безпеки України затримала двох російських військових, які самовільно залишили передову. Обидва чоловіки раніше мали проблеми із законом і намагалися автостопом дістатися Києва, де планували переховуватися у родичів.

Раніше СБУ заочно оголосила нову підозру так званому керівнику окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо, а також двом його спільникам. Їм інкримінують незаконне вивезення українських дітей до Криму.